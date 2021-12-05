Sina: остывший в холодильнике рис помогает при раке кишечника и диабете

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5 декабря 2021, 12:27 Источник: ИноСМИ

рис, фото: pixels.com

Эксперт из Китая рассказал о продуктах, которые при хранении в холодильнике вырабатывают как полезные, так и вредные свойства. Соответствующий материал опубликован на портале Sina.

Автор пояснил, что зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда и недоваренные яйца вырабатывают в холодильнике опасные канцерогены – нитриты. Одним из полезных продуктов специалист назвал вареный рис, поскольку при низкой температуре его свойства значительно усиливаются.

«Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением»,- продолжил эксперт.

Также он допустил, что полезные свойства риса могут быть хорошей профилактикой рака кишечника, поскольку после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота, которая не только укрепляет иммунитет кишечных клеток, но и напрямую воздействует на раковые клетки, подавляя их рост и способствуя постепенной гибели.

Эксперт предлагает потомить готовое блюдо около трех-пяти минут, а затем сразу поставить в холодильник, не дожидаясь остывания. Ссылаясь на исследование, он уточнил, что содержание устойчивого крахмала в рисе, который охлаждают в течение суток в холодильнике, увеличивается от 4 до 14%.

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