В Челябинской области за сутки 640 человек заболели и 28 умерли от ковида

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5 декабря 2021, 11:23 Анна Семенова

Диагноз ковид ставится только после подтвержденного теста. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Вновь в статистике подтвержденных случаев коронавируса появились школьники.

За сутки, по сообщению областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 640 южноуральцев, четверо из которых школьники. 28 человек не справились с вирусом и скончались.

1312 человек победили болезнь и выписались из больниц и поликлиник. Всего на сегодняшний день COVID-19 переносят 9346 южноуральцев.

Напоминаем о работе круглосуточных пунктов вакцинации:

В Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

ЖД Вокзал, медпункт

В Сатке, Каслях, Катав-Ивановске, селе Уйское, Варне, Октябрьском, Увелке, Кусе:

Районная больница, приёмный покой

В Магнитогорске:

ГБ № 1, приёмный покой

В Кыштыме:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

В Карабаше:

Городская больница, приёмный покой

В селе Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

В Верхнем Уфалее:

Городская больница, приёмный покой стационара

В Троицке:

Медпункт пункт ЖД вокзала

В Карталах:

Городская больница, приёмный покой стационара

ЖД Вокзал, медпункт

В Чебаркуле:

Областная больница, приёмное отделение

В Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

В селе Агаповка, Нязепетровске, с.Кизильское, Аргаяше:

Районная больница

В Миассе:

Городская больница №3 с 19:00 - 22:00

В Карталах:

Городская больница, приёмный покой

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