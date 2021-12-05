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В Челябинской области за сутки 640 человек заболели и 28 умерли от ковида

, 11:23

В Челябинской области за сутки 640 человек заболели и 28 умерли от ковида
Диагноз ковид ставится только после подтвержденного теста. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Вновь в статистике подтвержденных случаев коронавируса появились школьники.

За сутки, по сообщению областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 640 южноуральцев, четверо из которых школьники. 28 человек не справились с вирусом и скончались.

1312 человек победили болезнь и выписались из больниц и поликлиник. Всего на сегодняшний день COVID-19 переносят  9346 южноуральцев.

Напоминаем о работе круглосуточных пунктов вакцинации:

В Челябинске:

  • ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
  • ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
  • ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
  • ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
  • ЖД Вокзал, медпункт

В Сатке, Каслях, Катав-Ивановске, селе Уйское, Варне, Октябрьском, Увелке, Кусе:

  • Районная больница, приёмный покой

В Магнитогорске:

  • ГБ № 1, приёмный покой

В Кыштыме:

  • Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

В Карабаше:

  • Городская больница, приёмный покой

В селе Миасское:

  • Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

В Верхнем Уфалее:

  • Городская больница, приёмный покой стационара

В Троицке:

  • Медпункт пункт ЖД вокзала

В Карталах:

  • Городская больница, приёмный покой стационара
  • ЖД Вокзал, медпункт

В Чебаркуле:

  • Областная больница, приёмное отделение

В Коркино:

  • Городская больница №1, травмпункт
  • Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

В селе Агаповка, Нязепетровске, с.Кизильское, Аргаяше:

  • Районная больница

В Миассе:

  • Городская больница №3 с 19:00 - 22:00

В Карталах:

  • Городская больница, приёмный покой

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