В Челябинской области за сутки 640 человек заболели и 28 умерли от ковида

Вновь в статистике подтвержденных случаев коронавируса появились школьники.
За сутки, по сообщению областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 640 южноуральцев, четверо из которых школьники. 28 человек не справились с вирусом и скончались.
1312 человек победили болезнь и выписались из больниц и поликлиник. Всего на сегодняшний день COVID-19 переносят 9346 южноуральцев.
Напоминаем о работе круглосуточных пунктов вакцинации:
В Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
- ЖД Вокзал, медпункт
В Сатке, Каслях, Катав-Ивановске, селе Уйское, Варне, Октябрьском, Увелке, Кусе:
- Районная больница, приёмный покой
В Магнитогорске:
- ГБ № 1, приёмный покой
В Кыштыме:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
В Карабаше:
- Городская больница, приёмный покой
В селе Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
В Верхнем Уфалее:
- Городская больница, приёмный покой стационара
В Троицке:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
В Карталах:
- Городская больница, приёмный покой стационара
- ЖД Вокзал, медпункт
В Чебаркуле:
- Областная больница, приёмное отделение
В Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения
В селе Агаповка, Нязепетровске, с.Кизильское, Аргаяше:
- Районная больница
В Миассе:
- Городская больница №3 с 19:00 - 22:00
В Карталах:
- Городская больница, приёмный покой
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