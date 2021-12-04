Европа хочет вакцинировать население в принудительном порядке

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4 декабря 2021, 12:07

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает принудительную вакцинацию одним из единственных способов спасения населения от коронавируса. Определённые шансы убедить остальных членов ЕС в её необходимости у политика есть. Однако остаётся вопрос с правовым и социальным статусом не привитых граждан.



Сейчас в Европе вакцинировано 66% населения. Треть европейцев, а это более 150 миллионов человек, остались не привитыми. Глава Еврокомиссии старается вести себя осторожно с призывами к массовой вакцинации. В Австрии, где данная инициатива была закреплена на законодательном уровне, произошли серьёзные массовые волнения.



Европейские лидеры вынуждены лавировать между спасением жизней людей и потерей политического рейтинга. В Греции правительство ввело денежное наказание для невакцинированных пенсионеров. Норма была принята парламентом, так как в стране большинство населения выступает всё же за вакцинацию.



В Европе к соблюдению прав человека относятся с большим уважением. В приказном порядке вакцинация проведена может быть только при наличии значительной угрозы человечеству, считают эксперты. Помимо массовых протестов в ответ на обязательную вакцинацию, европейцы могут завалить суды своими исками.





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