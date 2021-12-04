За сутки в Челябинской области ковидом заболели 642 человека

Аргументы Недели → Здоровье

4 декабря 2021, 11:10 Анна Семенова

Вакцинация от коронавируса важна для будущих мам. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Школьников среди них нет.

По данным областного минздрава, за 24 часа у врачей прибавилось 642 пациента с подтвержденным коронавирусом. Школьников среди них нет. Победили болезнь и выписались за вчерашний день 1 385 человек. Всего сегодня болеет COVID-19 10 046 южноуральцев.

Врачи продолжают приводить доводы за вакцинацию. В частности главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Челябинской области Алексей Шерстобитов рассказал о важности прививки для беременных.

– Именно вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и ребенка и избежать тяжелых осложнений во время беременности, – подчеркнул доктор. – Вакцинироваться лучше на этапе планирования беременности. Если этого не получилось сделать, то это можно сделать на сроках после 22-й недели беременности.

Исследования показывают, что вакцинация не увеличивает риски при беременности и родах. Но при отсутствии вакцинации вирус COVID-19 увеличивает количество новорожденных с синдромом задержки развития плода. У женщин увеличивается количество произвольных выкидышей и частота преждевременных родов.

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