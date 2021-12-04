В России с ковидом борются как в Африке

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 декабря 2021, 08:42

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг сопротивления государств пандемии. На первом месте оказались Объединённые Арабские Эмираты. Там в условиях пандемии человеку жить наиболее комфортно. Далее идут Финляндия, Чили. Россия оказалась на 44 месте из 53.



Среди критериев рейтинга - оценка системы здравоохранения в стране, уровней вакцинации, смертности и т.д. В ОАЭ на каждого человека приходилось 2 дозы вакцины от коронавируса. Число новых заражений остаётся на относительно низком уровне, а смертность не превосходит допандемийных показателей.



Финляндия благодаря эффективной программе по защите населения от коронавируса открыта для туризма. Из-за всплеска новых заражений Германия опустилась на 19 место, хотя ранее немцы могли похвастаться значительными достижениями в борьбе с вирусом. Из-за слабых перспектив экономического роста, и низкого уровня медицинских услуг Россия заняла в рейтинге место чуть выше Южноафриканской республики. Уровень вакцинации в нашей стране по-прежнему остаётся невысоким, а количество новых ежедневных заражений исчисляется десятками тысяч. Рейтинг составлялся до того, как в Африке были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом «Омикрон».





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