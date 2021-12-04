Коронавирус приводит к нарушению регуляции уровня глюкозы в крови

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 декабря 2021, 08:31

Учёные всё чаще указывают на развитие тяжёлых последствий после перенесённого COVID-19. Одним из опасных последствий является развитие сахарного диабета.



Клетки поджелудочной железы и других органов получают значительные повреждения, вследствие чего заболевание может развиться даже у людей, которые ранее не имели к этому предрасположенностей. По данным Американской диабетической ассоциации, заболевание может появиться в течение шести месяцев после попадания в ковидарий.



Российские медики согласны, что коронавирусная инфекция способна запустить развитие сложных и усилить течение хронических заболеваний. Число людей, у которых развивается сахарный диабет после перенесённого коронавируса, стремительно увеличивается. Среди них есть и дети. Учёные пытаются подробнее изучить причинно-следственные связи, чтобы разработать перечень рекомендаций по лечению пациентов. Параллельно необходим протокол лечения пациентов с коронавирусом, у которых имеется риск развития сахарного диабета.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости