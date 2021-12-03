В выходные в Челябинской области вновь будут работать пункты вакцинации

Рассказываем, где можно привиться.
Обратиться для прививки можно в поликлинику по месту жительства. Если там скапливаются очереди и просто неудобно до нее добираться, есть альтернатива – мобильные пункты. В предстоящие выходные можно посетить:
В Челябинске до 31 декабря:
- Областной мегапункт, в КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00 ежедневно.
- В Челябинске в субботу, 4 декабря:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
В Челябинске в субботу и воскресенье:
- ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 20:00.
В Магнитогорске в субботу и воскресенье:
- ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
- ТД «Лавка» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00
- ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 20:00.
В Миассе в субботу и воскресенье:
- Администрация города с 12:00 - 17:00.
В Златоусте в субботу и воскресенье:
- "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00
- Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00.
В Кыштыме в субботу и воскресенье:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Еманжелинске в субботу и воскресенье:
- Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00
- ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.
В Сатке в субботу и воскресенье:
- Дворец Строитель с 14:00 - 19:00.
В Пласте в воскресенье, 5 декабря:
- Школа №10 с 9:00 - 15:00.
В Троицке в субботу и воскресенье:
- Городской дом культуры с 10:00 - 14:00
В Чесме в воскресенье, 5 декабря:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
В Копейске в субботу и воскресенье:
- Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
- ЖД Вокзал, медпункт
После вакцинации избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя и не допускайте перегрева и переохлаждения организма.
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