В выходные в Челябинской области вновь будут работать пункты вакцинации

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3 декабря 2021, 14:14 Анна Семенова

Поставить прививку можно в удобном месте. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Рассказываем, где можно привиться.

Обратиться для прививки можно в поликлинику по месту жительства. Если там скапливаются очереди и просто неудобно до нее добираться, есть альтернатива – мобильные пункты. В предстоящие выходные можно посетить:

В Челябинске до 31 декабря:

Областной мегапункт, в КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00 ежедневно.

В Челябинске в субботу, 4 декабря:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

В Челябинске в субботу и воскресенье:

ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 20:00.

В Магнитогорске в субботу и воскресенье:

ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00

ТД «Лавка» с 12:00 - 18:00

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00

ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 20:00.

В Миассе в субботу и воскресенье:

Администрация города с 12:00 - 17:00.

В Златоусте в субботу и воскресенье:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00.

В Кыштыме в субботу и воскресенье:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Еманжелинске в субботу и воскресенье:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.

В Сатке в субботу и воскресенье:

Дворец Строитель с 14:00 - 19:00.

В Пласте в воскресенье, 5 декабря:

Школа №10 с 9:00 - 15:00.

В Троицке в субботу и воскресенье:

Городской дом культуры с 10:00 - 14:00

В Чесме в воскресенье, 5 декабря:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

В Копейске в субботу и воскресенье:

Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

ЖД Вокзал, медпункт

После вакцинации избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя и не допускайте перегрева и переохлаждения организма.

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