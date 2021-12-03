Южноуральцам рассказали, как выдается медотвод от вакцинации против коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье

3 декабря 2021, 11:39 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Решение принимает медицинская комиссия.

Как писал сайт «Аргументы Недели» сегодня утром, в Челябинской области при посещении общественных мест справку о медицинском отводе можно использовать наравне с QR-кодом. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

О том, как выдается справка, рассказали эксперты.

Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов, прокомментировал, что решение по медицинским отводам от вакцинации против COVID-19 принимает врачебная комиссия, учитывая результаты анализа всех имеющихся противопоказаний и данные о состоянии пациента в конкретный момент времени.

«Абсолютных противопоказаний не так много, если не сказать, что их совсем нет. Что касается пульмонологических больных, то это только хронические заболевания в стадии обострения! Во всех остальных случаях вакцинация проводится», — пояснил специалист.

Мнением поделилась главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева: «При наличии постоянных или временных противопоказаний к вакцинации от коронавируса пациенту выдается специальная справка — медицинский отвод. Чтобы ее получить, нужно обратиться к участковому терапевту. Решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где пациент наблюдается с заболеванием». Она отметила, что к постоянным противопоказаниям относятся тяжелые аллергические реакции, такие как отек Квинке, анафилактический шок, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Есть ряд серьезных заболеваний, при которых вакцинацию проводят с осторожностью и под строгим наблюдением медработников.

Также южноуральцам напомнили о важности прививки от новой коронавирусной инфекции. «Прошу всех, кто вакцинируется сейчас, должны понимать, что цель вакцинации — это не получение QR-кода, а формирование личного иммунитета», — подчеркнула главный внештатный терапевт регионального минздрава Анна Мищенко.

Главный внештатный акушер-гинеколог ведомства Алексей Шерстобитов считает, что вовремя поставленная прививка позволяет избежать тяжелых осложнений при беременности. «Чтобы защитить себя и будущего ребенка от коронавируса, вакцинироваться лучше на этапе планирования беременности. Если этого не получилось сделать, то это можно сделать на сроках после 22 недели беременности. Это прописано в нормативных документах Минздрава РФ», — рассказал специалист.

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