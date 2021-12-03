Где челябинцы могут бесплатно сдать ПЦР-тест

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3 декабря 2021, 10:43 Анна Семенова

Сдать ПЦР можно бесплатно. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За сутки в регионе прибавилось 645 заболевших.

По сообщению областного минздрава, за сутки заболели ковидом 645 южноуральцев, пятеро из них школьники. На сегодняшний день лечение получает 10 818 человек.

Чтобы убедиться в отсутствии у себя коронавируса (после контакта с больным или для поездки), необходимо сдать ПЦР-тест. В Челябинске работают бесплатные пункты:

В поликлинике № 2 «Областной клинической больницы № 3» (пр. Победы, 376 В, вход со двора здания поликлиники). С 10:00 до 15:00 ежедневно.

На базе «Городской клинической больницы №1» (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной). С 10:00 до 15:00 понедельник-пятница.

Приходить сюда можно только тем, у кого нет признаков вирусной инфекции. С собой нужно захватить паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Жителям с первыми признаками заболевания необходимо оставаться дома и вызывать врача.

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