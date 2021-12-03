Жители Челябинской области с медотводами смогут посещать общественные места

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3 декабря 2021, 08:01 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Теперь наряду с QR-кодом о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте на Южном Урале при посещении общественных мест можно предъявлять справку о наличии медицинских противопоказаний к прививке. Документ должен быть заверен подписью врача и печатью медицинских организаций.

Распоряжение было опубликовано 3 декабря, с момента официального обнародования изменения вступили в силу.

Пресс-служба правительства Челябинской области напоминает, что на сегодняшний день QR-коды требуются для посещения досуговых, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих. Кроме этого, требование распространяется на объекты розничной торговли, площадь торговых залов которых составляет более 400 квадратных метров, на парикмахерские, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, соляриев, саун, бань, массажных салонов, фитнес-центров и физкультурно-оздоровительных центров, бассейнов и других подобных объектов. До 9 января QR-код будет необходим для посещения предприятий общественного питания — кафе, столовых, баров и так далее. Еще документ требуется для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха.

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