За сутки в Челябинской области ковидом заболели 647 человек
2 декабря 2021, 11:01 Анна Семенова
В том числе четверо школьников.
В ежедневной статистике областного минздрава вновь появились школьники, к 2 декабря их сразу четверо. Всего же за сутки коронавирус подтвердили у 647 южноуральцев. Таким образом сегодня лечатся в больницах и поликлиниках 11 606 человек. Выздоровели и выписались за прошедший день 1506 пациентов.
Напоминаем, что со вчерашнего дня в регионе сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо предъявлять в кафе и ресторанах. Сотрудники Роспотребнадзора и полиции уже начали рейды. В первый день введения ограничений оказалось, что есть не готовые к новым правилам предприятия общепита. После обхода шести заведений было выписано три протокола.
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