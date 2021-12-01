Студенты Челябинска стали активнее прививаться от коронавируса

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1 декабря 2021, 11:51 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Свыше 30% совершеннолетних учащихся ЧелГУ уже прошли вакцинацию.

О том, что с середины ноября студенты Челябинского государственного университета стали активнее прививаться от COVID-19 сообщил ректор вуза Сергей Таскаев корреспонденту издания «Челябинск Сегодня».

Руководитель образовательной организации добавил, что для студентов вакцинация добровольна. В университете намерены усилить информационную работу: рассказывать о необходимости вакцинации и важности формирования коллективного иммунитета. Прививочные пункты работают в ЧелГУ каждую неделю, у вуза есть договоренность с городской больницей №2, при необходимости университет готов организовать дополнительные пункты.

Напомним, что с 1 сентября в Челябинской области введена обязательная вакцинация граждан старше 60 лет и студентов от 18 лет. Постановление подписано главным государственным санитарным врачом региона.

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