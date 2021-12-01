Студенты Челябинска стали активнее прививаться от коронавируса

Свыше 30% совершеннолетних учащихся ЧелГУ уже прошли вакцинацию.
О том, что с середины ноября студенты Челябинского государственного университета стали активнее прививаться от COVID-19 сообщил ректор вуза Сергей Таскаев корреспонденту издания «Челябинск Сегодня».
Руководитель образовательной организации добавил, что для студентов вакцинация добровольна. В университете намерены усилить информационную работу: рассказывать о необходимости вакцинации и важности формирования коллективного иммунитета. Прививочные пункты работают в ЧелГУ каждую неделю, у вуза есть договоренность с городской больницей №2, при необходимости университет готов организовать дополнительные пункты.
Напомним, что с 1 сентября в Челябинской области введена обязательная вакцинация граждан старше 60 лет и студентов от 18 лет. Постановление подписано главным государственным санитарным врачом региона.
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