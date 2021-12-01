Почему пенсионерам необходимо вакцинироваться от COVID-19

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1 декабря 2021, 11:29 Татьяна Михайлова Источник: «МК-Челябинск»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Лица старше 60 лет входят в самую высокую группу риска по коронавирусу. При этом, в Челябинской области крайне низкий процент вакцинации пожилых. Об этом рассказала главный врач ветеранского госпиталя Татьяна Василенко в беседе с корреспондентом «МК-Челябинск».

«Только вчера мы закрыли «красную зону». У нас умерло 29 пациентов за месяц, все старше 65 лет. Ни одного вакцинированного среди них не было. Вакцинированные пожилые люди у нас не умирали. Болели, заражались в межпрививочный период, но переносили гораздо легче, спокойнее, без осложнений», — подчеркнула специалист.

По ее мнению, вакцинация пожилых жизненно необходима, ведь люди старшего возраста тяжело переносят коронавирус. Противопоказания к прививке минимальны. «Мы привили 1,5 тысячи пожилых людей. Осложнений не было», — добавила Татьяна Василенко.

Напомним, что с 1 декабря в Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет и студентов от 18 лет. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, первый компонент студенты высших и средних учебных заведений, а также пенсионеры должны поставить до 20 декабря, второй — до 10 января. Как сообщил вчера министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, на Южном Урале представлены все четыре вакцины.

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