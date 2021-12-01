Число заболевших ковидом за сутки южноуральцев перевалило за 650

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1 декабря 2021, 10:37 Анна Семенова

Распространение коронавируса продолжается в регионе. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Но зато в сегодняшней статистке нет школьников.

За сутки, по сообщению областного минздрава, победили новую коронавирусную инфекцию и выписались 1512 человек. В это же время у врачей появился 651 новый пациент. Школьников в их числе нет.

Таким образом, сегодня COVID-19 болеет 12 495 жителей Челябинской области.

Напоминаем, что вчера вступило в силу Постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации для пенсионеров старше 60 лет и студентов, которым уже исполнилось 18.

По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, сегодня все четыре вакцины в области есть, прививочные пункты работают без перебоев, в вузах дежурят бригады медиков.

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