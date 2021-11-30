Обязательная вакцинация студентов и пенсионеров старше 60 лет вводится в Челябинской области

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30 ноября 2021, 17:38 Татьяна Михайлова Источник: Министерство здравоохранения Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Опубликовано соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по Челябинской области.

В документе, подписанном главным санитарным врачом региона, указано, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на Южном Урале остается неблагополучной. Только за предыдущую неделю темп прироста составил 6,5%. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 26 ноября коллективный иммунитет в Челябинской области составляет 39,2%.

В связи с этим принято решение об обязательной вакцинации для граждан старше 18 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, а также лиц в возрасте от 60 лет с 1 декабря 2021 года. Исключение составляют только те, кто имеет противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

Согласно постановлению, первый компонент студенты высших и средних учебных заведений, а также пенсионеры должны поставить до 20 декабря, второй — до 10 января.

«Мы достаточно долго наблюдали ситуацию по вакцинации, к сожалению, вот эти два контингента — молодые люди и лица 60 + попали в список отстающих, на сегодняшний день они меньше всего охвачены вакцинацией, — прокомментировал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. — Мы очень переживаем, особенно за лиц старше 60 лет, потому больше всего и тяжело болеющих — в этой группе населения. Постановление подготовлено, по этому постановлению с завтрашнего дня начинается вакцинация, по обучающимся и студентам определены ответственные, есть муниципалитеты, которые будут персонально работать по спискам, социальные службы работать с пенсионерами, будут рассказывать, уговаривать прививаться».

«Система здравоохранения готова. В настоящий момент все четыре вакцины представлены на территории Челябинской области. Вакцинальные пункты все работают, принимают, в том числе, и лиц старше 60 лет, и студентов», — добавил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Глава ведомства добавил, что пожилых и маломобильных южноуральцев будут прививать на дому. Медицинская бригада проведет вакцинацию по всем правилам.

Жителей Челябинской области призывают после прививки продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

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