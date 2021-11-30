В Хабаровском крае завершается неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию

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30 ноября 2021, 15:17

С 24 ноября по 1 декабря 2021 года на территории Хабаровского края прошла Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию, приуроченная к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом.

ВИЧ/СПИД является одной из основных тем мирового здравоохранения. В мире 37,9 миллионов людей живут с ВИЧ, 770 тысяч умерли от болезней, связанных со СПИДом.

ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в России. По данным Минздрава РФ в 2020 году диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен 60124 россиянам. Число заболевших ВИЧ-инфекцией снизилось на 25% по сравнению с 2019 годом.

На сегодняшний день в регионе проживает 2825 человек с ВИЧ-инфекцией (включая лиц, находящихся в ФСИН). Среди инфицированных ВИЧ преобладают мужчины - 60,3 %, женщины - 39,7 %. Основные пути заражения в крае: половой - 81,3 %, наркотический - 16,6%, в эпидпроцесс вовлекаются люди в возрасте 18-45 лет.

- У нас, как и во всей стране, инфекция вышла за пределы уязвимых групп. На сегодняшний день статус ВИЧ-положительного человека имеет в основном среднестатистический россиянин: социально адаптированный, работает на одной-двух работах, имеет семью. Отмечу, что последний «наркотический» случай выявления ВИЧ был в 2001 году, - сообщила заведующая отделом профилактики с кабинетом психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ, врач психиатр-нарколог Центра АнтиСПИД Ольга Мисак.

Главная цель недели тестирования на ВИЧ – увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, и сократить позднее выявление ВИЧ-инфекции путем информирования о преимуществах тестирования на ВИЧ, без обследования нет диагноза, и продолжительное время люди являются источниками инфекции. Информационная кампания сфокусирована на различных аспектах профилактики ВИЧ-инфекции – для детей, мужчин и женщин всех возрастов, ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ.

- У нас ежегодно проходят всероссийские акции, информационные кампании, направленные на увеличение охвата тестирования. Хорошо зарекомендовал себя формат «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Наш край присоединился к ней. А совсем недавно - 28 ноября - мы отработали во время хоккейного матча между «Амуром» и «»Салаватом Юлаевым» на Платинум Арене. Дело в том, что 60% заражений приходится именно на мужчин. Спортивные болельщики относятся как раз к подходящей категории, которую я описывала. Обращаемость, отмечу, была высокой, и к счастью, в тот день мы не выявили ни одного случая заражения, - рассказала медик.

Эксперт призналась: пандемия коронавируса внесла свои коррективы в кампанию по тестированию на ВИЧ.

- Наша лаборатория работает как «ковидная», выросло число исследований на COVID-19, хотя наша прямая сфера деятельности - ВИЧ. Центр сегодня несет двойную нагрузку. Но мы успеваем делать все наши «профильные» тесты. При этом, отмечу, что выявляемость осталась прежней, даже несколько сократилась, - указала Ольга Мисак.

Жители всех территориальных образований Хабаровского края могут пройти бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ, получить консультацию специалиста в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

- Для граждан России тестирование доступно абсолютно бесплатно. Любой человек может прийти в поликлинику и записаться на исследование.

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