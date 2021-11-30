Более 1500 южноуральцев за сутки победили ковид

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30 ноября 2021, 09:22 Анна Семенова

Прививка поможет легче перенести или вовсе избежать болезни. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

А 655 человек наоборот заболели.

К сегодняшнему дню, по информации областного минздрава, на Южном Урале с новой коронавирусной инфекцией столкнулись уже 128 591 человек. За последние 24 часа положительный ПЦР-тест получили 655 жителей, в том числе один школьник. Победили и выписались из больниц и поликлиник 1506 человек.

Врачи напоминают об обязательности вакцинации. Особенно это касается категории граждан 60+. Пожилые люди находятся в группе особого риск при заболевании коронавирусом. Из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, такие как пневмония и тромбоз.

При этом вакцинацию пенсионеры переносят легко и без побочных эффектов.

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