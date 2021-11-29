Гастроэнтеролог Ерюшова рассказала, от каких «болезней живота» страдают дети

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29 ноября 2021, 22:44

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У детей, в частности дошколят, стали чаще появляться такие болезни как гастрит, желчнокаменная и язвенная болезни. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог детской клиники «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Татьяна Ерюшова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам доктора, структура гастроэнтерологической заболеваемости очень изменилась за последние года. Однако, оценка анатомического развития плода и его функционального состояния помогли уменьшить процент аномалий и пороков развития в структуре патологии.

«Однако число детей, страдающих эзофагитами, гастритами, дуоденитами, желчнокаменной болезнью (ЖКБ), напротив, значительно возросло. Например, раньше ЖКБ, эрозивно-язвенные изменения в пищеводе, осложненное течение язвенной болезни достаточно редко встречались в педиатрической практике и преимущественно считались патологией взрослого населения. На сегодняшний день эти заболевания очень помолодели и широко встречаются у детей, в том числе и дошкольного возраста», — сказала врач.

Клинические проявления заболеваний ЖКТ у детей часто незаметны, поэтому они снижают своевременную обращаемость к врачу и затрудняют диагностику заболеваний. Кроме того, заболевания ЖКТ в детском возрасте часто носят сочетанный характер.

«И в этом случае своевременное обращение к врачу и мастерство детского гастроэнтеролога, который учитывает не только жалобы пациента, но и особенности анамнеза, позволяют своевременно поставить диагноз и назначить комбинированную терапию», — заключила эксперт.

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