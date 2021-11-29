Уходящая эпоха коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 ноября 2021, 22:16

pixabay.com

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поделился мнением о завершении пандемии коронавируса. О вступлении мира в стадию завершения COVID-19 вирусолог судит по мутациям последнего штамма «Омикрон» и по возможной самоликвидации «дельта» штамма из-за количества изменений в нем.



Профессор уверен, что штамм «омикрон» должен быть легким и неопасным, так как имеет 32 мутации в поверхностном белке.

Также он напомнил и о том, что в Японии эпидемия остановилась из-за мутаций «дельта» штамма, которые сделали его нежизнеспособным. Правда не малую роль сыграли и противоэпидемические мероприятия, и вакцинация.



«Я думаю, что это говорит о том, что мы вступаем в фазу завершения пандемии», — заявил ученый в «Вечерней Москве».

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