За сутки в Челябинской области ковидом заболели пять школьников

Аргументы Недели → Здоровье

29 ноября 2021, 12:37 Анна Семенова

Школьники заболевают каждый день. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И более 650 взрослых.

В Челябинской области, по сообщению областного минздрава, сохраняется положительная тенденция в количестве выписавшихся. За сутки ковид победили 1474 человека.

Прибавилось у врачей 656 пациентов с подтвержденным коронавирусом, пятеро из них дети. Всего на сегодняшний день в области болеет 14 266 человек.

Появились и цифры по количеству вакцинированных в челябинском мегапункте, переехавшем в КРК «Мегаполис». За неделю, с 22 по 28 ноября, прививку здесь сделали 9607 человек.

Еще 1701 человек посетили с этой целью торгово-развлекательные комплексы и другие мобильные пункты. 1638 магнитогорцев привились за неделю в мегакомплексе в арене «Металлург».

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