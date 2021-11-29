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Вирусолог Альтштейн допустил вырождение коронавируса из-за омикрон-штамма

, 11:54 Источник: ТРК Звезда

Вирусолог Альтштейн допустил вырождение коронавируса из-за омикрон-штамма
медик, фото: pixels.com

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» является более слабым в отношении тяжести заболевания, которое он вызывает, чем его предшественники.

«Этот штамм имеет очень много мутаций, слишком большое количество. Эти мутации привели к тому, что вирус, возможно, является довольно слабым в отношении тяжести заболевания, которое он вызывает. Пока нет никаких данных, что от этого вируса кто-нибудь умер»,- пояснил вирусолог.

Альтштейн считает, что омикрон-штамм приведет к вырождению коронавируса. По его словам, этого момента ждали с начала пандемии.

При этом ученый напомнил, что точной информации по новому варианту вируса пока нет.

Ранее Альтштейн выразил мнение, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, представляет большую опасность для человека и обладает повышенной активностью. 

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