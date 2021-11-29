Новый штамм COVID-19 угрожает нефтегазовым доходам

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29 ноября 2021, 10:59

На фоне сообщений о появлении нового штамма коронавируса в странах Африки, цены на нефть упали более чем на 11%. Вниз пошли индексы многих бирж, подешевели акции компаний.



Новый штамм - омикрон приостановил несколько авиа направлений. Эксперты прогнозирует, что ОПЕК+ откажется от увеличения добычи нефти. Рынок реагирует на глобальные вызовы гораздо оперативнее людей.



Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали штамм «вызывающий беспокойство». Представитель ВОЗ в РФ Мепита Вуйнович указала на высокую степень заразности омикрона, по сравнению с другими штаммами. Не исключено, что имеющиеся вакцины окажутся менее эффективными перед ним. Пациенты с новым штаммом коронавируса зарегистрированы уже и в странах Европы. Причём он обнаруживается даже у полностью вакцинированных людей. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейские государства закрыть въезд для иностранцев, прибывающих из стран, где был обнаружен новый коронавирус. Чиновник выступает также за ограничение выезда европейцев в данные страны.



Израиль из-за омикрона закрыл границы для иностранцев на две недели. Возвращающиеся в страну граждане будут находиться на карантине, а потом делать ещё одну прививку от коронавируса.





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