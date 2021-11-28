За сутки в Челябинской области ковидом заболели 655 человек
28 ноября 2021, 09:36 Анна Семенова
И 1480 справились с вирусом.
К сегодняшнему дню на Южном Урале официально зафиксировано 127 280 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Только за последние сутки положительный ПЦР-тест получили 655 человек, из них четверо школьников.
Медики призывают привиться наибольшее количество населения. Только так можно остановить распространение коронавирусной инфекции и снять ограничения.
Чтобы не заболеть после прививки, соблюдайте простые правила:
- несколько дней избегайте физических нагрузок
- три дня не посещайте баню, сауну, не перегревайтесь и не переохлаждайтесь
- откажитесь за несколько дней до и после прививки от алкоголя
- носите медицинскую маску
- мойте руки, используйте санитайзер
- соблюдайте социальную дистанцию.
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