За сутки в Челябинской области ковидом заболели 655 человек

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28 ноября 2021, 09:36 Анна Семенова

Массовая вакцинация поможет снять ограничения. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

И 1480 справились с вирусом.

К сегодняшнему дню на Южном Урале официально зафиксировано 127 280 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Только за последние сутки положительный ПЦР-тест получили 655 человек, из них четверо школьников.

Медики призывают привиться наибольшее количество населения. Только так можно остановить распространение коронавирусной инфекции и снять ограничения.

Чтобы не заболеть после прививки, соблюдайте простые правила:

- несколько дней избегайте физических нагрузок

- три дня не посещайте баню, сауну, не перегревайтесь и не переохлаждайтесь

- откажитесь за несколько дней до и после прививки от алкоголя

- носите медицинскую маску

- мойте руки, используйте санитайзер

- соблюдайте социальную дистанцию.

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