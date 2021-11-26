Вирусолог Викулов: новый опасный штамм COVID-19 появился из-за непривитых людей

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26 ноября 2021, 11:36 Источник: "Говорит Москва"

Лаборатория, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Появление нового штамма коронавируса — результат низкого уровня вакцинации населения. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций вирусолог Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Новый штамм COVID -19, B.1.1.529, выявлен в Ботсване, ЮАР, и Гонконге. По мнению экспертов, этот вариант мутации гораздо более опасен, индийского штамма «дельта». ВОЗ в пятницу проведет экстренное совещание по этому поводу.

«Пока что это единичные случаи. Пока не проведены все генетические, вирусологические, иммунологические исследования. Это все в процессе, чтобы понять и масштаб мутаций, и контагиозность, и степень опасности возбудителя, и эффективность вакцин. Оснований для какого-то такого супербеспокойства нет, но всё это активно будут уточнять специалисты»,- сказал Георгий Викулов.

Эксперт пояснил, что новые штаммы появляются в тех странах, где процент вакцинированного населения очень низок и не выработан популяционный иммунитет. Непривитые способствуют не только распространению инфекции, но и селекции вируса.

«Яркий пример — Индия: когда были отменены все карантинные мероприятия, появился «дельта»-штамм. Именно тогда он появился. Хотя антипрививочное движение заявляет о том, что активная вакцинация тоже способствует селекции, это неправда. Селекция некоторых возбудителей происходит не из-за того, что активная вакцинация, а из-за того, что в принципе со временем требуется модификация вакцин. Это не значит, что вакцинация неэффективна. Мы же видим по результатам вакцинальных кампаний в западных странах — подъем заболеваемости есть, но нет такого количества смертей, а это самое главное на этапе переломного момента. А уже в последующем будет уменьшаться и выделение вируса, и тяжесть. Она уже уменьшается в тех странах, где высокий процент вакцинированных»,- заявил вирусолог.

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