Восемь южноуральских школьников стали жертвами коронавируса за сутки

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26 ноября 2021, 10:29 Анна Семенова

Школьники вновь начали заражаться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего за 24 часа заболело 649 человек.

По данным областного минздрава, 990 человек выписались, победив коронавирус. На их место пришли 649 новых пациентов, восемь из которых школьники.

На сегодняшний день на Южном Урале болеет COVID-19 16 804 человека. Победить распространение вируса может максимальная вакцинация населения. Вот где можно сделать прививку, если вы все еще не решились на этот шаг:

В поликлинике по месту жительства; В ТРК и дополнительных пунктах:

В Челябинске 26 ноября:

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00

МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00

В Челябинске 27 ноября:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00

В Челябинске 28 ноября:

ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00

В Челябинске с 26 по 30 ноября:

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 20:00

В Магнитогорске с 26 по 29 ноября:

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00

ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 20:00.

В Миассе 26 ноября:

Администрация города с 14:00 - 19:00

В Миассе 27 и 28 ноября:

Администрация города с 12:00 - 17:00

В Златоусте 26 ноября:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 9:00 - 19:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00

В Златоусте 27 и 28 ноября:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00

В Кыштыме 26-28 ноября:

ТК «Радуга» с 14:00 - 18:00.

В Еманжелинске 26 ноября:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 16:00 - 19:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 16:00 - 19:00

п. Зауральский, Врачебная амбулатория с 19:00 - 12:00

В Еманжелинске 27 и 28 ноября:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.

В Сатке 26-28 ноября:

Дворец Строитель с 14:00 - 19:00

В Чесме 26 ноября:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00

В Чесме 28 ноября:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

3. В областных мегапунктах:

Челябинск, КРК «Мегаполис» с 22 ноября по 31 декабря с 10:00 до 20:00.

Магнитогорск, арена «Металлург» 26-29 ноября с 10:00 до 20:00.

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