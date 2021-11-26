Челябинцы могут сдать экспресс-тест на ВИЧ

Традиционно к Всемирному дню борьбы со СПИДом будет работать специальная выездная бригада.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В Челябинске к этой дате каждый год устраивают акцию – все желающие могут сдать экспресс-тест в специальной передвижной лаборатории.
Этот год – не исключение. Брендированный автомобиль Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями приедет на площадь у ТРК «Горки» 28 ноября. Анализ на определение антител к ВИЧ можно сдать с 15:00 до 18:00. Мероприятие пройдет с соблюдением всех профилактических и санитарных мер.
При необходимости к работе с пациентами подключают психологов, которые дадут необходимую консультацию.
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