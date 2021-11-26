Челябинцы могут сдать экспресс-тест на ВИЧ

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26 ноября 2021, 09:18 Анна Семенова

Проверяться на ВИЧ стоит хотя бы раз в год. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Традиционно к Всемирному дню борьбы со СПИДом будет работать специальная выездная бригада.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В Челябинске к этой дате каждый год устраивают акцию – все желающие могут сдать экспресс-тест в специальной передвижной лаборатории.

Этот год – не исключение. Брендированный автомобиль Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями приедет на площадь у ТРК «Горки» 28 ноября. Анализ на определение антител к ВИЧ можно сдать с 15:00 до 18:00. Мероприятие пройдет с соблюдением всех профилактических и санитарных мер.

При необходимости к работе с пациентами подключают психологов, которые дадут необходимую консультацию.

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