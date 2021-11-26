Кандидат медицинских наук Тяжельников рассказал, может ли человек после вакцинации заразить окружающих

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26 ноября 2021, 09:28 Источник: Общественная служба новостей

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников опроверг популярный у антипрививочников тезис о том, что после вакцинации человек может заразить окружающих.

Свое мнение относительно этого утверждения эксперт высказал в интервью сайту «Доктор Питер».

«Есть миф, что вместе с вакциной в организм попадает вирус, что может привести к заражению окружающих. Это нереально, ведь прививка не содержит живого вируса и не может привести к болезни. Следовательно, привившийся не становится разносчиком вируса COVID-19. Наоборот, вакцинация — это самый надежный и безопасный метод защиты не только себя, но и окружающих.

После вакцинации может быть небольшое увеличение температуры, небольшая боль в месте укола и иные легкие симптомы, которые проходят за 1-2 дня.

Напомню, что именно вакцинация дала возможность справиться со многими инфекционными болезнями и сейчас от нас с вами зависит, как скоро мы сформируем коллективный иммунитет и победим эпидемию коронавируса», – сказал Тяжельников.

Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что люди, которые не привились от COVID-19, заболевают в 13,5 раза чаще, чем вакцинированные.

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