В Челябинске открылся еще один пункт для сдачи ПЦР-тестов

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25 ноября 2021, 17:12 Анна Семенова

Летом сдать ПЦР-тест можно было прямо на Кировке. Сейчас пункт переехал в хирургический корпус ГКБ№1. Фото Дмитрия Кутки

Здесь могут получить результаты анализов те, у кого нет признаков коронавируса.

Многим южноуральцам сегодня требуется результат ПЦР-теста: для поездки в командировку, для госпитализации или чтобы удостовериться, что не заразился при контакте с больным ковидом.

Для таких граждан в Челябинске заработал пункт забора мазков на базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3». Он находится по адресу: пр. Победы, 376-в, вход со двора поликлиники. Принимать здесь будут ежедневно с 10:00 до 15:00.

Прийти сюда можно, если у вас нет признаков вирусной инфекции. С собой нужно взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Также в областном минздраве сообщают, что в связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах, в плановую работу возвращаются: Городская клиническая больница №5, родильный дом №1 г. Магнитогорска, Областной кожно-венерологический диспансер №3.

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