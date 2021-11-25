Следственный комитет проверит информацию о прооперировавшей себя пенсионерке

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25 ноября 2021, 15:30

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи. Накануне в Сети стали появляться сведения о 90-летней блокаднице из Выборга, которая самостоятельно прооперировала себя. Не дождавшись помощи от врачей она проколола брюшную стенку для удаления образовавшейся жидкости.



У женщины было обнаружено тяжёлое раковое заболевание, которое привело к скоплению большого объёма жидкости в брюшной полости. У человека в таком случае начинается тошнота, появляется одышка. Передвигаться с таким заболеванием и осложнением крайне сложно. Пенсионерка сделала несколько надрезов простым ножом. Опасаясь летального исхода, она заранее написала предсмертную записку, чтобы не навести ни на кого подозрения.



В ноябре блокадница попала в больницу. Из-за положительного теста на коронавирус, её отправили домой. В больницах отказывались лечить пенсионерку, рассказывает внучка. В настоящее время бабушка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи Следственного комитета изъяли в больнице медицинские документы и назначили проведение нескольких экспертиз. После изучения ситуации виновные будут привлечены к ответственности. В Комитете по здравоохранению Ленинградской области пока никак не комментируют произошедшее.





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