В Челябинской области ковидом за сутки заболели 642 человека

При этом выписались после выздоровления более 900 пациентов.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за 24 часа у врачей прибавилось 642 пациента с подтвержденным коронавирусом. Двое из них – школьники. При этом победил болезнь и выписался 971 человек.
На сегодняшний день болеет COVID-19 в регионе 17 175 человек.
Для того чтобы распространить столь быстрое распространение инфекции, необходимо наращивать темпы вакцинации. Если плотный рабочий график не позволяет сходить на прививку в течение дня, для южноуральцев работают круглосуточные пункты:
Челябинск:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 8, ул. Горького 18
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
- ЖД Вокзал, медпункт
Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Варна, Октябрьское, Увелка, Куса:
- Районная больница, приёмный покой
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш:
- Городская больница, приёмный покой
село Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей:
- Городская больница, приёмный покой стационара
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Карталы:
- Городская больница, приёмный покой стационара
- ЖД Вокзал, медпункт
Чебаркуль:
- Областная больница, приёмное отделение
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения
Нязепетровск, село Кизильское, село Агаповка, село Аргаяш:
- Районная больница
Миасс:
- Городская больница №3 с 19:00 - 22:00.
После прививки, чтобы не заболеть, важно соблюдать меры профилактики:
- носить маску
- мыть руки и пользоваться санитайзером в общественных местах
- соблюдать социальную дистанцию.
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