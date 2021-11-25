В Челябинской области ковидом за сутки заболели 642 человека

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25 ноября 2021, 10:14 Анна Семенова

Прививка защитит от распространения инфекции. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

При этом выписались после выздоровления более 900 пациентов.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за 24 часа у врачей прибавилось 642 пациента с подтвержденным коронавирусом. Двое из них – школьники. При этом победил болезнь и выписался 971 человек.

На сегодняшний день болеет COVID-19 в регионе 17 175 человек.

Для того чтобы распространить столь быстрое распространение инфекции, необходимо наращивать темпы вакцинации. Если плотный рабочий график не позволяет сходить на прививку в течение дня, для южноуральцев работают круглосуточные пункты:

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 8, ул. Горького 18

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

ЖД Вокзал, медпункт

Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Варна, Октябрьское, Увелка, Куса:

Районная больница, приёмный покой

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш:

Городская больница, приёмный покой

село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

Городская больница, приёмный покой стационара

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы:

Городская больница, приёмный покой стационара

ЖД Вокзал, медпункт

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

Нязепетровск, село Кизильское, село Агаповка, село Аргаяш:

Районная больница

Миасс:

Городская больница №3 с 19:00 - 22:00.

После прививки, чтобы не заболеть, важно соблюдать меры профилактики:

- носить маску

- мыть руки и пользоваться санитайзером в общественных местах

- соблюдать социальную дистанцию.

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