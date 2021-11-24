Инфекционист Тимаков рассказал, как распознать бессимптомный коронавирус

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24 ноября 2021, 23:10

pixabay.com

Многие люди даже не знают, что болеют коронавирусом из-за отсутствия симптомов. Врач-инфекционист Евгений Тимаков развеял популярные мифы о бессимптомном течении коронавируса и объяснил, по каким признакам можно определить его наличие в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

Новый штамм коронавируса «Дельта» под названием AY.4.2 распространяется по всему миру. Британские ученые выяснили, что эта версия COVID-19 реже вызывает симптомы, но при этом она заразнее. Инфекционист Евгений Тимаков сказал, что не существует понятия «бессимптомное течение коронавируса».

«Есть понятие "недифференцируемые симптомы", потому что человек не понимает, что болеет коронавирусной инфекцией. Вирус дает определенные симптомы: першение в носу, чихание, усталость, головная боль. Если у человека с утра болит горло, то мало кто обращает на него внимание. А этот симптом может сигнализировать о наличии коронавирусной инфекции. Может возникать насморк, чихание, утомляемость. Нет бессимптомного коронавируса, есть только нераспознанные симптомы», — объяснил инфекционист.

Для того, чтобы распознать коронавирус самостоятельно, нужно сравнить появившиеся симптомы с нормальным состоянием пациента. По словам Тимакова, необходимо понять, насколько сильно болит горло или заложен нос по сравнению с обычным состоянием. Если есть предположения, что всё-таки произошло заражение коронавирусом, то надо сдать ПЦР-тест, отметил Тимаков.

Также инфекционист отметил, что «бессимптомного» коронавируса не существует. Так, по его мнению, существует миф, что бессимптомный носитель коронавируса является «супер-распространителем» инфекции.

«Это отчасти миф. Если симптомы коронавируса незначительны, то и вируса выделяется меньше. Такой человек опасен только при тесном контакте. Также есть миф, что бессимптомные не могут болеть в тяжелой форме. Сначала у человека болезнь может протекать бессимптомно и малосимптомно, а через неделю пациент может попасть в больницу в тяжелом состоянии», — рассказал Тимаков.

Следует соблюдать масочный режим, чтобы избежать заражения коронавирусом в период распространения инфекции. Маска значительно снижает количество выделяемого вируса.

«Чтобы укрепить иммунитет, нужно поддерживать слизистую увлаженной. Врожденный иммунитет в слизистой позволяет ловить вирусы на подлете. Если слизистая сухая, то вирусы проникают в организм быстрее. Рекомендую также соблюдать правила здорового питания, поскольку ЖКТ поддерживает иммунитет в организме. Коронавирус сильно бьет по людям со слабым ЖКТ, зачастую нарушения в работе пищеварительной системы могут привести к тяжелому течению болезни», — заключил инфекционист.

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