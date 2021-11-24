Вирусолог Александр Шестопалов высказался насчет четвертой волны COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 ноября 2021, 22:42

pixabay.com

Подъем заболеваемости коронавирусом в России до конца года, вероятно, не увеличится, предположил вирусолог и доктор биологических наук Александр Шестопалов в диалоге с «Радио 1». Специалист высказался о прогнозе нейросети о пике четвёртой волны COVID-19 в третьей декаде декабря 2021 года.



«Я не согласен с этим прогнозом. По всем официальным данным у нас идёт постепенное снижение по заражениям. И чтобы сразу поднялась ещё какая-то волна – это маловероятно. Мне кажется, что спад и дальше будет потихоньку идти. Сейчас нет эпидемических причин для подъёма», – прокомментировал Шестопалов.



Наиболее вероятно, что новый подъем количества заболеваемых стоит ожидать после новогодних каникул, учитывая отношение людей к санитарным нормам.



Эксперт добавил, что прогнозировать сейчас об окончании пандемии не стоит, но выразил надежду, что COVID-19 не побьёт рекорд многих длительных мировых пандемий.

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