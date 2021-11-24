За сутки в Челябинской области ковидом заболели 635 человек

Продолжается циркуляция вируса среди школьников.
В суточной статистике областного минздрава – плюс 635 пациентов с коронавирусом. Двое из них школьники. В то же время выздоровели и выписались 902 человека.
Так на сегодняшний день в Челябинской области болеет COVID-19 17 534 человека.
Врачи напоминают о необходимости вакцинации. С прививкой перенести болезнь будет гораздо проще, осложнений можно избежать.
Для тех, кто планировал привиться в мегапункте, расположенном в ДС «Юность», но не успел, есть хорошая новость: бригады медиков переехали в здание по соседству – КРК «Мегаполис». Работать здесь пункт будет вплоть до 31 декабря. Ежедневно с 10 до 20 часов (в декабре возможны изменения в графике).
Вакцинация организована на двух этажах холла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также здесь работает пункт выявления онкологических заболеваний - дерматоскопия.
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