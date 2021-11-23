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«Связь между иммунитетом и образом жизни безусловно есть»: врач Зайцев рассказал, как облегчить болезнь COVID-19

, 22:40

«Связь между иммунитетом и образом жизни безусловно есть»: врач Зайцев рассказал, как облегчить болезнь COVID-19
pixabay.com

Невролог-сомнолог Елена Царева заявила, что храпящие люди чаще болеют COVID-19, об этом сообщает URA.RU. Лор-врач Владимир Зайцев подчеркнул, что для борьбы с вирусом организму необходимо полноценно отдыхать. Эксперт перечислил факторы, снижающие защиту организма и приводящие к тяжелому течению болезни, в беседе с «Народными Новостями».

«Как правило, пациенты, которые имеют остановки дыхания во сне, чаще страдают тяжелыми формами коронавируса. Дело в том, что коронавирус непосредственно поражая легкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород», — разъяснила Елена Царева.

Здоровый сон, считает специалист, залог крепкого иммунитета, который способен противостоять вирусам. С мнением Царевой согласен и Владимир Зайцев.

Лор-врач рассказал, что человек, уделяющий большое внимание работе, подвержен эмоциональному выгоранию и снижению иммунитета. Это приводит к тому, что организм не может сопротивляться инфекции. Снизить иммунитет, по мнению врача, может и неполноценное питание, которое нарушает обменные процессы.

Для того, чтобы наладить режим отдыха и работы, Зайцев посоветовал больше спать в выходные и полноценно отдыхать, если на неделе нет такой возможности.

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