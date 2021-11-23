В мире началась вакцинация несовершеннолетних от коронавируса

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23 ноября 2021, 18:27

В мире стремительно молодеет категория людей, которым разрешены прививки от коронавируса. Государства, которые удачно справляются с вакцинацией взрослого населения, разрабатывает программы защиты детей. Некоторые страны уже начали прививать детей.



Первой страной, которая обязала детей прививаться от коронавируса, стала Коста-Рика. Вакцину в стране ставят всем детям в возрасте от пяти лет. Вирус внесён врачами в календарь обязательных прививок.



Активная кампания вакцинации малолетних детей стартовала в США. Порядка 10% молодых граждан США поставили первый компонент вакцины. Процесс идёт в Бахрейне и ОАЭ. В Китае власти разрешили колоть вакцину детям в возрасте от трёх лет, к концу года китайцы хотят привить всех. Первым компонентом в «Поднебесной» привились уже более 84 миллионов детей.



Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщили об окончании испытаний российской вакцины для детей. После полной программы исследования препарата Россия также сможет начать вакцинацию несовершеннолетних от ковида.

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