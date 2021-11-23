Аргументы Недели Здоровье 13+

В мире началась вакцинация несовершеннолетних от коронавируса

, 18:27

В мире началась вакцинация несовершеннолетних от коронавируса

В мире стремительно молодеет категория людей, которым разрешены прививки от коронавируса. Государства, которые удачно справляются с вакцинацией взрослого населения, разрабатывает программы защиты детей. Некоторые страны уже начали прививать детей.

Первой страной, которая обязала детей прививаться от коронавируса, стала Коста-Рика. Вакцину в стране ставят всем детям в возрасте от пяти лет. Вирус внесён врачами в календарь обязательных прививок.

Активная кампания вакцинации малолетних  детей стартовала в США. Порядка 10% молодых граждан США поставили первый компонент вакцины. Процесс идёт в Бахрейне и ОАЭ. В Китае власти разрешили колоть вакцину детям в возрасте от трёх лет, к концу года китайцы хотят привить всех. Первым компонентом в «Поднебесной» привились уже более 84 миллионов детей.

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщили об окончании испытаний российской вакцины для детей. После полной программы исследования препарата Россия также сможет начать вакцинацию несовершеннолетних от ковида.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Экономика

Лавров назвал вопиющими американские санкции в отношении «Северного потока – 2»

Лавров назвал вопиющими американские санкции в отношении «Северного потока – 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, 23 ноября, что Запад во главе с США использует санкции по поводу и без, а вопиющим примером являются рестрикции в отношении "Северного потока – 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Политика

Общество

Общество

Общество

Политика

Политика

Общество