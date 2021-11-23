Каким препаратом эксперты рекомендуют делать бустерный укол и когда приходить на ревакцинацию

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23 ноября 2021, 12:07 Источник: Известия

Фото: Global Look

Многие из тех, кто привился зимой, сейчас задумываются о том, каким препаратом сделать ревакцинацию.

В Минздраве считают, что привиться от коронавируса можно любым зарегистрированным в стране препаратом: Спутник V, Спутник Лайт, КовиВак и ЭпиВакКорона. В официальном документе ведомства все они для ревакцинации считаются равнозначными.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рекомендует перед ревакцинацией сдать анализ на антитела и в зависимости от их уровня выбрать правильный препарат. "Если после первого компонента или «Спутника Лайт» у человека образовалось больше 300–500 BAU/мл, то вторым компонентом ревакцинироваться не нужно", — пояснил ученый. При этом он добавил, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается.

С этим мнением согласен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Пожилым для ревакцинации он советует «Спутник V». А людям до 40 лет можно использовать Спутник Лайт, особенно если они тяжело перенесли первый укол.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что с учетом нагрузки на систему здравоохранения ревакцинацию делать нужно однокомпонентным «Спутником Лайт» - тогда не придется приходить еще раз.

По поводу сроков ревакцинации глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, «при спокойной ситуации» — раз в год.

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