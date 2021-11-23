За сутки в Челябинске 632 человека заболели ковидом и 804 вылечились от него

Такие данные приводит областной минздрав.
За все время пандемии в Челябинской области было подтверждено 124 046 случаев заболевания COVID-19. 99 975 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.
Только за прошедшие сутки зафиксировано 632 новых случая заражения коронавирусом. В их числе двое школьников.
Сегодня на Южном Урале лечение проходят 17 831 человек.
Госпитализаций становится все меньше, благодаря активной вакцинации населения. В связи с этим, решено вернуть некоторые медучреждения в плановую работу. Ковидные базы закрываются в:
- Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале для ветеранов войн,
- Городской больнице №3 г. Магнитогорск,
- Районной больнице г. Аша,
- Городской больнице №3 г. Миасс,
- Районной больнице с. Долгодеревенское,
- Городской больнице г. Копейск.
Уточняется, что при необходимости вновь развернуть ковидное отделение возможно в кратчайшие сроки.
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