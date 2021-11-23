За сутки в Челябинске 632 человека заболели ковидом и 804 вылечились от него

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23 ноября 2021, 09:56 Анна Семенова

Благодаря прививкам, болеть стали легче и без госпитализаций. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Такие данные приводит областной минздрав.

За все время пандемии в Челябинской области было подтверждено 124 046 случаев заболевания COVID-19. 99 975 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.

Только за прошедшие сутки зафиксировано 632 новых случая заражения коронавирусом. В их числе двое школьников.

Сегодня на Южном Урале лечение проходят 17 831 человек.

Госпитализаций становится все меньше, благодаря активной вакцинации населения. В связи с этим, решено вернуть некоторые медучреждения в плановую работу. Ковидные базы закрываются в:

Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале для ветеранов войн,

Городской больнице №3 г. Магнитогорск,

Районной больнице г. Аша,

Городской больнице №3 г. Миасс,

Районной больнице с. Долгодеревенское,

Городской больнице г. Копейск.

Уточняется, что при необходимости вновь развернуть ковидное отделение возможно в кратчайшие сроки.

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