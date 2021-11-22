Европейцы тоже недовольны ковидными ограничениями

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22 ноября 2021, 13:05

В Австрии прошла акция протеста людей, недовольных введением локдауна и обязательной вакцинацией с будущего года. Подобные протесты прошли в Нидерландах и в других европейских государствах, где полиция была вынуждена применить силу для остановки беспорядков.



Власти вынуждены лавировать между сохранением прав и свобод и проведением всеобщей вакцинации. Бездействие приводит к массовой смертности.



Глава ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что отсутствие защиты у населения Европы может привести к потере полумиллиона человек в ближайшие 4 месяца. В ноябре количество новых заражений резко возросло. Лидерами по числу заболевших стали Словакия, Чехия, Болгария. Россия, к сожалению, также входит список государств с высоким уровнем заболеваемости и смертности граждан. При этом зависимость между темпами вакцинации и скоростью распространения коронавируса заметно прослеживается. В Британии вакцинация была проведена максимально оперативно. Эпидемиологическая ситуация в государстве не простая, но гораздо лучше остальных европейских стран. Австрия выступает первопроходцем процедуры обязательной вакцинации. После оценки отношения к ней населения остальные европейские страны смогут разработать собственные программы защиты людей от пандемии.

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