Российские чиновники решают вопрос введения QR-кодов по всей стране

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22 ноября 2021, 11:29

В ближайшие дни чиновники Минздрава, Минцифры и Роспотребнадзора ответят на вопросы парламентариев относительно использования QR-кодов в общественных местах.



Введение системы электронных кодов вызвало в стране массу сложностей. Многие граждане элементарно не могут их получить даже при наличии прививочного сертификата. Часть проблем связана с ошибками в работе медицинских организаций или сбоями в работе Госуслуг.



В Госдуму внесён законопроект об использовании QR-кодов на транспорте. Он, как и другие подобные документы, вызывает множество споров. Обсуждение вопросов будет также проводиться в законодательных органах регионов до 14 декабря. Идеи, предложения и инициативы поступят в российский парламент. Наличие QR-кодов, как показала практика, не является гарантией того, что гражданин сможет им воспользоваться при прохождении в торговые центры, пункты общественного питания и т.д.



Несколько недель назад из-за сбоя на портале «Госуслуги» срок действия QR-кодов и сертификатов о вакцинации был сокращён в два раза. Также у цифровой системы нет полноценной защиты от кибератак, которые смогут остановить работу не только общественного транспорта в дальнейшем, но и целых секторов экономики.

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