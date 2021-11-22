В Челябинске людей, победивших ковид, стало больше, чем заболевших

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22 ноября 2021, 10:51 Анна Семенова

Больных много, но и справляться с вирусом научились быстрее. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Но жертвами вируса вновь стали два школьника.

В суточной статистике областного минздрава – плюс 625 человек с подтвержденным ПЦР-тестом. Двое из них – школьники.

Однако серьезно меняется баланс между новыми пациентами и теми, кто уже победил болезнь и выписался, вторых сегодня 658 человек.

Всего на 22 ноября в регионе болеет ковидом 18 033 человека.

Кстати, свои жалобы по вопросам медицины челябинцы теперь смогут передавать в Центр управление регионами с помощью голосового помощника. Услуга будет доступна всем, кто пользуется сервисами, в которых работает голосовой помощник Алиса: «Яндекс. Станцией», браузером в смартфоне или приложениями «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор». Волшебная фраза: «Алиса, запусти навык «Инцидент менеджмент». После чего вас попросят рассказать о проблеме, обозначить свой город и домашний адрес. Ответ ждите на электронную почту «Яндекс».

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