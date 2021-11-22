В Челябинске людей, победивших ковид, стало больше, чем заболевших

Но жертвами вируса вновь стали два школьника.
В суточной статистике областного минздрава – плюс 625 человек с подтвержденным ПЦР-тестом. Двое из них – школьники.
Однако серьезно меняется баланс между новыми пациентами и теми, кто уже победил болезнь и выписался, вторых сегодня 658 человек.
Всего на 22 ноября в регионе болеет ковидом 18 033 человека.
Кстати, свои жалобы по вопросам медицины челябинцы теперь смогут передавать в Центр управление регионами с помощью голосового помощника. Услуга будет доступна всем, кто пользуется сервисами, в которых работает голосовой помощник Алиса: «Яндекс. Станцией», браузером в смартфоне или приложениями «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор». Волшебная фраза: «Алиса, запусти навык «Инцидент менеджмент». После чего вас попросят рассказать о проблеме, обозначить свой город и домашний адрес. Ответ ждите на электронную почту «Яндекс».
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