Челябинский мегапункт вакцинации переезжает в «Мегаполис»

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22 ноября 2021, 09:04 Анна Семенова

Пункт вакцинации переедет в здание по соседству. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В «Юности» за месяц привились 31576 человек.

Пункт вакцинации во дворце спорта «Юность» завершил свою работу вчера, 21 ноября. Теперь здание вновь принадлежит спортсменам, которые приедут сюда на масштабные соревнования.

Но и лишать удобств желающих привиться никто не будет. Бригады медиков переедут в соседнее здание – КРК «Мегаполис».

В «Юности» с 30.10 по 21.11 получили вакцину 31576 человек. Прекрасная организация процесса помогла избежать огромных очередей, а соблюдение всех санитарных норм успокаивало даже самых предвзятых пациентов. Поэтому пункт решено было сохранить.

В «Мегаполисе» он будет работать с сегодняшнего дня, 22 ноября и вплоть до 31 декабря. Время работы остается прежнее – с 10:00 до 20:00. В декабре возможны изменения в графике, следите за информацией.

Всем желающим посетить прививочный пункт, необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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