Еще 619 человек заболели коронавирусом в Челябинской области

Но выписали при этом 674 человека.
Количество выздоровевших впервые за долгое время превысило количество заболевших в Челябинской области. 674 человека закрыли больничный за сутки, а прибавилось пациентов с коронавирусом за этот же период 619, двое из которых школьники.
Остановить распространение ковида поможет только вакцинация. В областном минздраве сообщают, что мегапункт вакцинации из дворца спорта «Юность» переезжает в соседнее здание КРК «Мегаполис». Там он будет работать с 22 ноября по 31 декабря, время работы остается прежним, с 10:00 до 20:00.
Такие же большие пункты открыты в Магнитогорске, в арене «Металлург» и в Златоусте, в здании «Территории бизнеса».
Напоминаем и про круглосуточные пункты вакцинации:
Челябинск:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 8, ул. Горького 18
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
- ЖД Вокзал, медпункт
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приемный покой
- Сатка, Катав-Ивановск, Касли, Варна:
- Районная больница, приемный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш:
- Городская больница, приёмный покой
село Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей:
- Городская больница, приемный покой стационара
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Карталы:
- Городская больница, приёмный покой стационара
- ЖД Вокзал, медпункт
Чебаркуль:
- Областная больница, приёмное отделение
Октябрьское, Куса, Увелка:
- Районная больница, приёмный покой
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения
село Агаповка, Нязепетровск, село Кизильское, Аргаяш:
- Районная больница
Миасс:
- Городская больница №3 с 19:00 - 22:00.
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