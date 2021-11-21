Еще 619 человек заболели коронавирусом в Челябинской области

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21 ноября 2021, 09:57 Анна Семенова

Коронавирус продолжает распространяться в области. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Но выписали при этом 674 человека.

Количество выздоровевших впервые за долгое время превысило количество заболевших в Челябинской области. 674 человека закрыли больничный за сутки, а прибавилось пациентов с коронавирусом за этот же период 619, двое из которых школьники.

Остановить распространение ковида поможет только вакцинация. В областном минздраве сообщают, что мегапункт вакцинации из дворца спорта «Юность» переезжает в соседнее здание КРК «Мегаполис». Там он будет работать с 22 ноября по 31 декабря, время работы остается прежним, с 10:00 до 20:00.

Такие же большие пункты открыты в Магнитогорске, в арене «Металлург» и в Златоусте, в здании «Территории бизнеса».

Напоминаем и про круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 8, ул. Горького 18

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

ЖД Вокзал, медпункт

Магнитогорск:

ГБ № 1, приемный покой

Сатка, Катав-Ивановск, Касли, Варна:

Районная больница, приемный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш:

Городская больница, приёмный покой

село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

Городская больница, приемный покой стационара

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы:

Городская больница, приёмный покой стационара

ЖД Вокзал, медпункт

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Октябрьское, Куса, Увелка:

Районная больница, приёмный покой

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

село Агаповка, Нязепетровск, село Кизильское, Аргаяш:

Районная больница

Миасс:

Городская больница №3 с 19:00 - 22:00.

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