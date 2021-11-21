Челябинцы могут стать донорами крови, посетив «Белый рынок»
21 ноября 2021, 09:14 Анна Семенова
Акция действует 21 и 22 ноября.
«Мути добро, бро» - такое название носит акция. И пройдет она на «Белом рынке», по адресу: Тернопольская, 6. Бригада Областной станции переливания приедет сюда 21 и 22 ноября. С 9 до 12 часов можно не только сдать кровь, столь нужную кому-то, но и получить приятный подарок, и зарядиться хорошим настроением. На точке будет работать фотозона, обещают музыкальное сопровождение.
Никак специально готовиться к сдаче крови не нужно, требуется лишь не пить накануне алкоголь, не употреблять острую и жирную пищу, не курить и ограничить физические нагрузки.
Все вопросы можно задать по телефонам: (351) 232-78-88, 232-78-89.
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