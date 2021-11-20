В Челябинской области школьники вновь стали заражаться ковидом

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20 ноября 2021, 10:16 Анна Семенова

Школьники вновь стали заражаться в коллективах. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

С дистанционного обучения ребята вышли только неделю назад.

Многие родители кричали о том, что на дистанте ребенок учиться не должен, требовали вернуть чад за парты. Но прошло лишь пять дней, и в статистике минздрава вновь появились школьники (две недели, пока дети находились дома, они не болели). Суточный прирост в Челябинской области – 612 человек, четверо из которых ученики общеобразовательных учреждений.

На сегодняшний день ковидом болеет 18 179 южноуральцев.

Между тем, сообщается, что количество коек для коронавирусных пациентов увеличилось, госпитализаций благодаря вакцинации стало меньше. В связи с этим ковидные базы закрываются и возвращаются к своей плановой работе. В их числе:

Районные больницы сел Еткуль и Верхнеуральск

Областная больница Чебаркуля

Городская больница №1 г. Коркино,

Областной клинический кожно-венерологический диспансер №4, г. Магнитогорск.

Уточняется, что вновь развернуть ковидное отделение возможно в кратчайшие сроки.

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