Глава ВЦИОМ Федоров назвал число антипрививочников среди россиян

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 ноября 2021, 23:11

pixabay.com

Против вакцинации выступают 10-15% россиян, заявил Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Об этом пишет NEWS.ru



Он считает, что этих людей нет смысла переубеждать. Их позиция могла сформироваться по разным причинам, в том числе и из-за собственного опыта.



Федоров поделился, что специалисты центра условно поделили россиян на три группы. Первая - это те, кто вакцинирован, их 38%. Вторая - те, кто думает привиться в будущем - 31%. Третья - те, кто совсем не собирается вакцинироваться - 31%. «Это все очень сложносоставные, сложносочинённые конструкции. Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами. Конечно, они есть, но их очень мало. И, конечно, навесить на них все грехи и объявить их виновниками того, что 60% россиян до сих пор не вакцинировано — ну это просто смешно. Убеждённых антипрививочников — 10–15%. С ними разговаривать смысла особого нет, потому что это люди с чётко выраженной позицией. Как уж она сформировалась, это другой вопрос. Может, есть собственный негативный опыт, неудачно сделали прививку себе или, не дай бог, детям. Поэтому таких людей не убедишь, никакие рациональные аргументы здесь не сработают», — пояснил глава ВЦИОМа.



Он считает, что работать нужно с теми, кто допускает возможность вакцинироваться, но по каким-либо причинам этого не сделали.

«С этой группой надо наладить нормальную дискуссию, неполитизированную, неэмоциональную. Без угроз и запугивания. Нам всем и так страшно. Одни боятся умереть от коронавируса, а другие боятся умереть от прививки. Разные страхи. И пытаться тех, кто боится прививки, запугивать смертью от коронавируса, контрпродуктивно. Нужен очень доходчивый, очень внимательный, уважительный разговор»,- заключил Федоров.

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