О необходимости вакцинации пенсионеров рассказала эксперт Наталья Дубова

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 ноября 2021, 23:06

pixabay.com

Вакцинация необходима для пожилых людей. Процедура укрепит здоровье, утверждает руководитель гериатрического центра Республики Коми Наталья Дубова.



Коронавирусная инфекция у пенсионеров может протекать сложнее, так как их иммунитет ниже, чем у молодежи. Именно поэтому людям старшего возраста следует вакцинироваться, рассказала Дубова.



«Иммунная система человека в преклонном возрасте, столкнувшись с незнакомым для нее вирусом, не может быстро и адекватно ответить на него. У нее просто нет для этого резерва», — цитирует эксперта пресс-служба Минздрава Коми.



Опасность тяжелого течения коронавируса грозит и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и диабетом. А у пожилых, как известно, эти болезни иногда сочетаются, что увеличивает риск осложнений при COVID-19, объяснила Наталья Дубова.



«Прививка от коронавируса поможет пожилым людям натренировать иммунный ответ с наименьшей нагрузкой на организм», — рассказала она в «Народных Новостях».



Эксперт напомнила о том, что пока коронавирус не побежден, а люди продолжают умирать от него. Вакцинация от COVID-19 может защитить пожилых людей от этой угрозы.

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