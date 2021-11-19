Чем опасны тромбы после коронавируса

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19 ноября 2021, 15:02 Источник: Российская газета

Сердце - это только насос, а еще есть сосуды. И там много разных проблем. Это тот самый атеросклероз, в развитии которого имеет значение не только холестерин, но и воспалительный процесс. Инфекция, вирусная или любая другая, может иметь источником все что угодно - это может быть пневмония, мочевая инфекция, инфекция верхних дыхательных путей.



Особенно это касается инфекции, проникающей через легкие. Например, коронавирусная инфекция. По словам главного внештатного кардиолога Минздрава России, директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦ кардиологии), академика РАН Сергея Бойцова, она провоцирует этот воспалительный процесс, он обостряется, и развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек, которые могут надрываться. На их поверхности образуются тромбы. И этот тромб может перекрыть артерию, и таким образом разовьется инфаркт или инсульт. Или тромб может оторваться. И мы говорим о так называемой эмболии. Причем тромбы могут оторваться как в артериальной части, и тогда попасть в сердце, в головной мозг (что более вероятно), так и в венозной. Тогда мы говорим о тромбозах глубоких вен, вен малого таза, и это может "улететь" в легкие. Развивается тромбоэмболия легочной артерии. Это, к сожалению, нередкие осложнения, типичные для коронавирусной инфекции.



Вакцинация - главный способ предупреждения тромбов. Почему? Все очень просто. Мы знаем, что вакцинация не снижает в значительной степени риск инфицирования заболеванием, но тяжесть заболевания существенно меньше. Раз меньше тяжесть заболевания, значит, меньше интенсивность инфекционного и воспалительного процесса. А тромбоз в сосудах - это результат поражения клеток, так называемого эндотелия. То есть это клетки, которые изнутри выстилают сосуд. Они повреждаются. И мы уже говорили о том, что организм всегда реагирует очень однозначно на все привходящие неблагоприятные факторы. Он тромбами пытается закрыть эти повреждения. Но у организма опять есть одна очень нехорошая черта. Он иногда чрезмерно реагирует. Вакцинация не уменьшает степень реакции. Она уменьшает степень воспаления и снижает необходимость реагирования. Тот человек, который отвергает вакцинацию в силу того, что он не верит, или боится, или считает все это глупостью, должен понимать, как сказал Михаил Бакунин: "Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека". Не прививаясь, я посягаю на свободу другого человека. На его свободу быть здоровым.

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