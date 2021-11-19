У южноуральских доноров крови высокий уровень антител к коронавирусу

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19 ноября 2021, 14:43 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинская областная станция переливания крови обследует всех доноров, чтобы выявить тех, кто может сдать антиковидную плазму. Этот компонент крови применяется для помощи больным коронавирусом.

Региональная станция переливания крови собирает антиковидную плазму с 2020 года. В прошлом году организация выдала лечебным базам около 800 литров антиковидной плазмы, за 10 месяцев этого года уже 2,5 тонны. Среди доноров есть как переболевшие, так и вакцинированные.

«У 70-80% наших доноров есть антитела, поэтому мы берем у них кровь, затем разделяем на эритроцитарную массу и плазму, затем готовим плазму к выдаче лечебным базам. Мы стараемся выдавать антиковидую плазму с уровнем антител выше, чем 1:400. 95% наших доноров имеют хороший титр антител — 1:600, 1:800 и выше, а также хорошие коэффициенты позитивности», — рассказал главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс».

Добавим, что сегодня на Южном Урале насчитывается свыше 22 тысяч доноров. 50-60% из них сдают кровь не менее трех раз за год.

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