606 человек заболели ковидом в Челябинской области за сутки

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19 ноября 2021, 11:04 Анна Семенова

Количество пациентов увеличилось за сутки на 600 с лишним человек. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

И 602 человека вылечились от коварного вируса.

По статистике областного минздрава, за 24 часа у врачей прибавилось 606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Школьников среди них нет. В то же время 602 южноуральца полностью выздоровели.

На сегодняшний день COVID-19 более 18 285 жителей региона (это только те, кто получил положительный ПЦР-тест).

Тем временем врачи напоминают о важности вакцинации. Прививку стоит сделать в том числе беременным женщинам. Такую процедур будущие мамы проходят в женской консультации ГКБ № 1 Челябинска.

- Сперва я сомневалась, боялась за ребенка, но мне все подробно объяснили, - говорит челябинка Феруза Ботирова. - Я не хочу болеть ковидом, это очень страшно. У меня муж переболел тяжело. Видела, как все это проходит. Я сейчас на 25 неделе беременности, ждем четвертого мальчика. У нас вся семья и родственники привиты. Я беседовала с врачом, консультировалась. Сейчас уверена, что не нужно бояться, важно поставить прививку.

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