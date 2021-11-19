В Челябинской области открыли еще один мегапункт вакцинации от ковида

Аргументы Недели → Здоровье

19 ноября 2021, 09:23 Анна Семенова

В Златоусте жители теперь тоже могут прививаться с удобством. Фото: соцсети главы Златоуста Максима Пекарского

Им могут воспользоваться жители Златоуста.

Опыт Челябинска и Магнитогорска, где огромные пункты вакцинации уже функционируют, показал, что задумка эта востребована. Люди с удовольствием выбирают эту альтернативу поликлиникам и ТРК: система организована четко, даже самые большие потоки пациентов проходят быстро, ведь на месте одновременно дежурят несколько бригад медиков.

Теперь подобный мегапункт открыли и в Златоусте. Место долго выбирали, учитывая санитарные требования и логистического удобство, и остановились на помещении «Территории бизнеса» по адресу: пр. Гагарина, 43.

Работать пункт будет каждый будний день с 9:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 17:00.

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